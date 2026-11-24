Fisco, Langella (Gdf) “Strategia su due pilastri, compliance e repressione”

PALERMO (ITALPRESS) - "I due pilastri fondamentali della moderna strategia fiscale, ricorda Langella, sono “la Tax Compliance e il contrasto all'evasione fiscale: da un lato quindi c'è la collaborazione con il contribuente e la messa in atto di politiche di carattere preventivo, dall'altro ci sono interventi di natura ispettiva e repressiva. Si tratta di due ambiti che operano secondo una logica di dipendenza reciproca: attraverso interventi ispettivi si ottiene anche un effetto deterrente, grazie al quale il contribuente è sospinti verso la Tax Compliance". Lo ha detto il comandante provinciale della Guardia di Finanza Alessandro Langella, intervenuto all'incontro, nell’Aula Magna di Palazzo Steri, ‘Evasione fiscale: strategie di contrasto e tax compliance alla luce della riforma tributaria. Il ruolo delle Agenzie fiscali e della Guardia di finanza’. xd8/pc/azn