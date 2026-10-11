Fabrizio Corona aggredito sotto casa a Milano, derubato di orecchini e collanine

MILANO (ITALPRESS) – Fabrizio Corona è stato aggredito e rapinato nel pomeriggio di ieri sotto casa, in zona piazzale Dateo, a Milano. L’ex re dei paparazzi ha dato l’allarme chiamando il 112. Secondo la prima ricostruzione, sarebbe stato avvicinato da un gruppo di persone che lo avrebbero minacciato con un oggetto appuntito e aggredito, portandogli via due orecchini e due collanine, di valore non ingente. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia Monforte, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

– Foto Ipa Agency –

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