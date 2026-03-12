Europa: salgono i prezzi dell’energia (2)

MILANO (XINHUA/ITALPRESS) – Un uomo passa davanti a una stazione di servizio a Milano, in Italia, l’11 marzo 2026. Ieri la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affermato che il conflitto in Medio Oriente ha comportato pesanti costi economici per l’Europa, alzando i prezzi dell’energia e aumentando di miliardi di euro le spese di importazione.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).