Esperti ONU, Epstein Files suggeriscono azioni che potrebbero costituire crimini contro l’umanità

Il numero, la natura, il carattere sistematico e la portata transnazionale delle atrocità descritte negli Epstein Files contro donne e ragazze sono così gravi che un certo numero di esse potrebbe ragionevolmente soddisfare la soglia giuridica per definirli crimini contro l’umanità, hanno affermato gli esperti delle Nazioni Unite.
(XINHUA/ITALPRESS).
