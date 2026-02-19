Esperti ONU, Epstein Files suggeriscono azioni che potrebbero costituire crimini contro l’umanità

Il numero, la natura, il carattere sistematico e la portata transnazionale delle atrocità descritte negli Epstein Files contro donne e ragazze sono così gravi che un certo numero di esse potrebbe ragionevolmente soddisfare la soglia giuridica per definirli crimini contro l’umanità, hanno affermato gli esperti delle Nazioni Unite.

(XINHUA/ITALPRESS).