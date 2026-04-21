Ordinanza per la prevenzione delle malattie trasmesse dalle zanzare

VENEZIA (ITALPRESS) – Il sindaco di Venezia ha firmato un’ordinanza con la quale vengono disposte le misure per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive trasmesse dalle zanzare. Il provvedimento segue l’approvazione da parte della Regione del Veneto delle linee operative per la sorveglianza e il controllo delle arbovirosi (malattie infettive) sul territorio e le indicazioni per il controllo delle zanzare nelle aree urbane e per la prevenzione, la sorveglianza e la risposta alle arbovirosi in ambito veterinario.

Si ritiene quindi necessario intervenire con l’obiettivo di provvedere alla regolamentazione e all’imposizione di prescrizioni utili a limitare la diffusione delle malattie trasmesse da questi insetti, in particolare la zanzara tigre e la zanzara comune.

Fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori – viene sottolineato – l’intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare.

Si rende quindi necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi, attività che il Comune di Venezia, attraverso Veritas, svolge nelle aree pubbliche di propria competenza.

L’ordinanza recepisce le indicazioni del Piano Nazionale Arbovirosi e delle linee regionali venete, rafforzando le misure di prevenzione sul territorio comunale, e dispone alcuni obblighi rivolti a tutti i cittadini, e ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari o che comunque abbiano l’effettiva disponibilità di aree all’aperto dove esistano o si possano creare raccolte d’acqua meteorica o di altra provenienza.

-Foto Comune di Venezia-

(ITALPRESS).