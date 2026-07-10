Cagliari, rimossa la barca arenata sulla spiaggia del Poetto

CAGLIARI (ITALPRESS) – Concluse al Poetto le operazioni di rimozione della “Nydia”, la barca a vela rimasta arenata all’altezza della Prima Fermata. Le operazioni di recupero, delicatissime per la zona interessata, si sono svolte senza imprevisti e senza alcun danno per l’ecosistema marino: la spiaggia è ora nuovamente accessibile al pubblico. La “Nydia” è stata trasferita in un impianto autorizzato per le successive fasi di smaltimento. I costi complessivi delle operazioni di rimozione e trasporto, anticipati dal Comune, saranno interamente rimessi alla proprietà.

– Foto ufficio stampa Comune di Cagliari –

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