Elezioni Regionali, in Calabria il campo largo del centrosinistra candida Pasquale Tridico

LAMEZIA TERME (ITALPRESS) – Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle ed ex presidente dell’Inps è il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Calabria alle prossime regionali.

L’ufficialità è arrivata nel corso della riunione del campo largo a Lamezia Terme. A sostenerlo saranno Pd, M5S, Avs, Italia Viva, Azione, +Europa, Federazione riformista, Psi, Partito repubblicano, Demos, Mezzogiorno federato e Rifondazione comunista.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).