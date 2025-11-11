Duro colpo al clan D’Alessandro, 11 arresti a Castellammare di Stabia

NAPOLI (ITALPRESS) – Il Servizio Centrale Operativo della Polizia, in collaborazione con la Squadra Mobile di Napoli e il Commissariato di Castellammare di Stabia, hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di 11 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso nonché di estorsione, tentata estorsione, detenzione a fine di spaccio di droga, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l’associazione camorristica denominata clan D’Alessandro, operante sul territorio di Castellammare di Stabia.

Dieci persone sono finite in carcere ed una agli arresti domiciliari. Tra gli arrestati figura anche Pasquale D’Alessandro, 54 anni, che dal 2023 dopo essere tornato in libertà, con i fratelli in carcere, avrebbe assunto la guida dell’omonimo clan. Nel corso delle indagini sarebbero stati individuati vari episodi di estorsione ai danni di alcuni operatori commerciali, prevalentemente nel settore edilizio. Il clan avrebbe usato una “cassa comune” per pagare i membri dell’organizzazione e aiutare economicamente le famiglie dei detenuti. Questa cassa sarebbe stata alimentata con i cospicui proventi delle attività illecite, come dimostrano i sequestri di denaro fatti durante le indagini.

