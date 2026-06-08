Elezioni comunali, Todde “Grazie ai cittadini che hanno votato e buon lavoro ai sindaci eletti”

CAGLIARI (ITALPRESS) – La presidente della Regione Alessandra Todde invia un messaggio di buon lavoro ai sindaci eletti in Sardegna e ringrazia tutti i cittadini che hanno espresso la propria preferenza ai seggi. “Ringrazio le sarde e i sardi che in questi due giorni si sono recati alle urne”, dichiara Todde. “Con il vostro voto – continua – avete esercitato un diritto fondamentale e dato forza alla partecipazione democratica, dimostrando attenzione e responsabilità verso le vostre comunità”.

La presidente esprime gratitudine e sottolinea l’impegno di quanti hanno deciso di mettersi a disposizione della propria comunità: “Un ringraziamento particolare va anche a tutte le persone che hanno scelto di candidarsi, mettendo a disposizione tempo, energie e competenze per il proprio territorio”.

Todde rivolge un augurio di buon lavoro alle nuove sindache e ai nuovi sindaci e a tutti coloro che saranno chiamati ad amministrare. “Sono sicura – afferma – che svolgerete questo compito con senso di responsabilità, spirito di servizio e attenzione costante ai bisogni dei cittadini”.

Infine, la presidente garantisce agli amministratori l’impegno costante della Regione per una proficua collaborazione istituzionale. “La Regione sarà al vostro fianco – sottolinea -, troverete sempre una sponda istituzionale per costruire soluzioni e dare risposte alle comunità della Sardegna”.

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