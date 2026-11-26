MILANO (ITALPRESS) – Ieri pomeriggio la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un cittadino italiano di 52 anni, gravemente indiziato dei reati di omicidio e incendio aggravati. Il provvedimento riguarda due incendi dolosi verificatisi l’11 e il 26 ottobre 2026 nello stabile condominiale di via Piero Bottoni 16 a Milano, dove l’indagato risiede. Secondo l’ipotesi accusatoria recepita nell’ordinanza, l’11 ottobre sarebbe stato appiccato un incendio nel cortile, all’interno della copertura del cavedio tra le scale D ed E, mediante materiale contenente un accelerante riconducibile alla classe delle benzine.

Il 26 ottobre un secondo incendio sarebbe stato appiccato nell’appartamento al secondo piano della scala D, in uso a una donna di 83 anni, con disabilità e in condizioni di perdurante allettamento. Il materiale accelerante sarebbe stato scagliato sul divano del soggiorno. La vittima è deceduta per acuta intossicazione da monossido di carbonio, con il concorso di gravi lesioni da calore. Le indagini, condotte dagli investigatori della Sezione “Omicidi” della Squadra Mobile di Milano con il supporto del Commissariato “Scalo Romana”, del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica e dei tecnici del Nucleo Investigativo Antincendio dei Vigili del Fuoco, hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e gli spostamenti dell’indagato nella mattinata del 26 ottobre.

Nelle ore precedenti l’incendio, il cinquantaduenne avrebbe inoltre minacciato alcuni condomini di dare fuoco al palazzo. Gli accertamenti chimici eseguiti nell’abitazione della vittima hanno confermato la natura dolosa di entrambi gli episodi incendiari: sul divano dell’abitazione della persona offesa è stata rilevata la presenza di un prodotto accelerante del tipo “benzina”, analogo a quello rintracciato all’interno della copertura del cortile condominiale ove era stato appiccato il primo fuoco. La successiva comparazione di tali risultanze con le analisi svolte sugli indumenti del soggetto ha fornito esito positivo. Al termine degli adempimenti di rito, l’uomo, già gravato da precedenti penali e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, è stato condotto presso la Casa Circondariale “Francesco di Cataldo” di Milano e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

– foto da video Polizia di Stato –

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