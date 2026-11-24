ROMA (ITALPRESS) – Dover chiedere il permesso per ogni spesa, vedersi negato l’accesso al proprio stipendio, essere ostacolate nella ricerca di un lavoro. Sono alcune delle forme di violenza economica al centro di “Libere di scegliere. Contro la violenza economica per costruire autonomia”, il convegno promosso da AGCI, Associazione Generale Cooperative Italiane, in collaborazione con UniCredit che si è tenuto a Palazzo De Carolis, a Roma, alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’incontro, moderato dalla giornalista Rai Sofia Oranges, si è aperto con i saluti della sottosegretaria all’Economia Lucia Albano. “La sudditanza economica delle donne è un retaggio ancora presente nel nostro Paese”, ha dichiarato il presidente nazionale di AGCI, Massimo Mota, richiamando il ruolo delle cooperative nel far seguire all’accoglienza opportunità di formazione e lavoro. Il ruolo delle istituzioni nel contrasto alla dipendenza economica è stato al centro della tavola rotonda, a cui ha contribuito con un videomessaggio Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio. A raccontare il lavoro nei centri antiviolenza e nei servizi territoriali sono state Alessandra Senzacqua, Gabriella Noto e Caterina Segata, con le testimonianze delle cooperative AGCI. Roberta Serdoz, vicedirettrice della Tgr Rai, ha illustrato la campagna #FaiRumore e il ruolo dell’informazione nella prevenzione. Di educazione finanziaria e del contributo delle banche ha parlato Marianna Plafoni, Regional Manager UniCredit Centro. “Come donna, prima ancora che come Regional Manager, credo che la libertà passi dalla possibilità di decidere davvero della propria vita”, ha affermato. Secondo l’indagine Istat 2025 sulla sicurezza delle donne, il 6,6% delle italiane tra i 16 e i 75 anni che hanno o hanno avuto un partner ha subito violenza economica nell’ambito di una relazione di coppia. Circa 92 mila donne l’hanno subita dal partner attuale.

-foto mec/Italpress-

(ITALPRESS).

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