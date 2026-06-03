ROMA (ITALPRESS) – Nel giorno del 117° “compleanno” della Federazione Italiana Scherma, fondata il 3 giugno del 1909, Valerio Cuomo e Alberta Santuccio si sono laureati campioni d’Italia di spada individuale nella splendida location della Terrazza del Pincio a Roma. La quinta giornata dei Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa nella Capitale, aperta da una suggestiva esibizione di scherma storica, ha regalato un grande spettacolo e incoronato per la seconda volta lo spadista partenopeo nella gara maschile, mentre nella prova femminile è arrivato il primo scudetto dell’olimpionica catanese. Tre anni dopo La Spezia 2023, è tornato sul tetto d’Italia Valerio Cuomo. Il partenopeo delle Fiamme Oro Roma ha superato per 15-12 in finale Alexandre Camargo della Roma Fencing, medaglia d’argento. Bronzo al collo per Simone Mencarelli e Gianpaolo Buzzacchino, entrambi portacolori delle Fiamme Oro Roma.

Ai piedi del podio, si sono classificati dal 5° all’8° posto Dario Remondini del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, Nicolò Del Contrasto del Piccolo Teatro Milano, Luca Diliberto dell’Accademia Scherma Marchesa Torino e Yordano Suarez Santiuste della Scherma Bresso.

“Ho sognato questa vittoria appena ho saputo che le finali si sarebbero svolte qui al Pincio. Ho vinto davanti ai miei amici, nella città in cui vivo da qualche anno. Una grande emozione”, le parole di Valerio Cuomo.

Tra le spadiste è stata finale tra due campionesse olimpiche: Alberta Santuccio delle Fiamme Oro Roma ha trionfato imponendosi 15-5 nell’ultimo atto su Rossella Fiamingo del Centro Sportivo Carabinieri, alla quale è andata la piazza d’onore. Terzo gradino del podio per Giulia Rizzi delle Fiamme Oro Roma, altra protagonista dell’impresa azzurra a Parigi 2024, e per l’under 20 Mariachiara Testa del Circolo Schermistico Forlivese, splendida sorpresa di giornata.

Tra le “top 8” si sono poi piazzate Gaia Traditi delle Fiamme Oro Roma, Gaia Caforio del Centro Sportivo Aeronautica Militare, Sara Maria Kowalczyk e Nicol Foietta, entrambe del Centro Sportivo Esercito.

“Sto vivendo la migliore stagione della mia carriera e sono felicissima di questo successo qui a Roma, un titolo che mi mancava, vinto contro un’amica e una grande campionessa come Ross”, ha detto Alberta Santuccio.

Domani, nella sesta e ultima giornata dei Campionati Italiani Frecciarossa “Roma 2026”, si disputeranno le gare a squadre di spada maschile e femminile, e contemporaneamente scatteranno anche i Tricolori Paralimpici. Per la scherma in carrozzina saranno assegnati tutti i titoli del fioretto alla Fiera di Roma, dove dalle ore 9 inizieranno anche le competizioni olimpiche, fino alle semifinali. Poi, dalle 20 alla Terrazza del Pincio, con diretta su Rai Sport, spazio alle finali di spada maschile e femminile a squadre nonchè degli uomini di fioretto categoria A per un grande spettacolo inclusivo, in una cornice speciale.

– Foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

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