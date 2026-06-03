CAGLIARI (ITALPRESS) – “La riunione di maggioranza è andata molto bene, i confronti sono sempre utili. La coalizione gode di ottima salute, lo avete visto anche dai volti distesi delle persone e dalla voglia di confronto che c’è. Per noi è stato importante per discutere dei temi che erano sul tavolo, come quello energetico, che è stato portato in Giunta e che deve vedere una transizione vera dal punto di vista delle rinnovabili, ma devono anche funzionare e servono investimenti del Governo sulla rete elettrica e sulla distribuzione”. Lo ha dichiarato la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, a margine della riunione di maggioranza a Cagliari di questo pomeriggio.

“Abbiamo discusso anche del tema Rwm. Un conto sono le posizioni politiche e nessuno può mettere in discussione le sensibilità della maggioranza sulle posizioni pacifiste, un altro conto sono gli atti dovuti legati alle leggi regionali, come la 31 che ci impone di difendere l’amministrazione quando citata in giudizio” ha aggiunto Todde. “L’ultimo tema discusso è sull’addizionale dei trasporti. Vogliamo trattare con le compagnie, però deve cambiare anche la postura delle società che trattano. Perché sentirsi dire da Ryanair che la continuità territoriale è un errore è inaccettabile. I sardi che viaggiano per sanità li trasporta Ryanair anche se avessimo bisogno di un volo che trasporta 10 persone? Abbiamo bisogno di interlocutori seri”.

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