Delegazione parlamentare serba in visita in Lombardia e Piemonte

BELGRADO (SERBIA) (ITALPRESS) – La delegazione dell’Assemblea Nazionale della Repubblica di Serbia ha effettuato una visita ufficiale nelle Regioni Lombardia e Piemonte, dove ha tenuto una serie di incontri con i più alti rappresentanti delle autorità regionali. Lo riferisce una nota diffusa da Biljana Pantic Pilja, Membro della Presidenza del Partito Progressista Serbo (SNS), Deputata all’Assemblea Nazionale della Repubblica di Serbia e Capo della Delegazione della Repubblica di Serbia presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa.

Secondo quanto riferito nella nota, il Presidente della Regione Lombardia ha sottolineato che le relazioni tra Serbia e Italia si sono rafforzate in modo significativo dopo la visita a Belgrado del 2023, evidenziando che gli ottimi rapporti bilaterali tra i due Paesi si fondano innanzitutto sull’eccellente collaborazione tra il Presidente della Repubblica di Serbia, Aleksandar Vucic, e il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Giorgia Meloni. È stata inoltre espressa la comune volontà di approfondire ulteriormente la cooperazione, in particolare tra le Regioni italiane e la Provincia Autonoma della Vojvodina.

Particolare attenzione è stata dedicata alla collaborazione nell’ambito dei preparativi per Expo 2027 a Belgrado, manifestazione alla quale Lombardia e Piemonte hanno confermato la propria partecipazione. Nel corso degli incontri è stato ribadito il pieno sostegno di entrambe le Regioni al percorso di integrazione europea della Serbia, riconosciuta come leader dei Balcani occidentali e partner strategico dell’Unione europea. Sempre secondo la nota dellamparte serba, le parti hanno concordato di rafforzare ulteriormente la cooperazione nei settori dell’economia, della digitalizzazione, dell’innovazione, delle nuove tecnologie, nonché di promuovere una più stretta collaborazione tra le università e i parchi scientifici e tecnologici della Serbia e quelli della Lombardia e del Piemonte. È stato inoltre evidenziato il significativo volume dell’interscambio commerciale tra la Serbia e la Lombardia, che nel 2025 ha raggiunto 1,12 miliardi di euro. È stato annunciato che, in occasione di Expo 2027 a Belgrado, dovrebbe essere firmato un nuovo Memorandum di cooperazione tra la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma della Vojvodina. Proseguiranno inoltre le iniziative volte a promuovere il gemellaggio tra i comuni di Sokobanja e Livigno.

A Torino la delegazione ha incontrato il Vicepresidente della Regione Piemonte, Maurizio Marrone. Nel corso dell’incontro è intervenuto anche, in collegamento video, il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha rivolto un caloroso saluto alla delegazione serba, esprimendo il proprio apprezzamento per gli eccellenti rapporti di amicizia tra Italia e Serbia e l’auspicio di un ulteriore rafforzamento della cooperazione istituzionale ed economica. Il Vicepresidente Maurizio Marrone ha ribadito con chiarezza il sostegno della Regione Piemonte al percorso di integrazione europea della Serbia, nonché alla popolazione serba del Kosovo e Metohija. È stata inoltre sottolineata l’importanza del progetto di cooperazione già avviato con la comunità di Velika Hoca, quale esempio concreto di collaborazione e sostegno. Nel corso degli incontri è stato ricordato che uno dei più importanti investimenti italiani in Serbia è rappresentato dallo stabilimento Fiat di Kragujevac, visitato in diverse occasioni dal Presidente Aleksandar Vucic. È stato altresì evidenziato come nella Provincia Autonoma della Vojvodina operino numerose aziende provenienti dal Piemonte, tra cui Ferrero e Intesa Sanpaolo, e come esistano ampie possibilità di sviluppare ulteriormente la cooperazione, soprattutto nei settori dell’agroindustria e dell’intelligenza artificiale.

Particolare interesse è stato espresso anche per una futura collaborazione nel settore vitivinicolo. La Fruska Gora, una delle più rinomate aree vinicole della Serbia, e il Piemonte, tra le più prestigiose regioni vitivinicole d’Europa, rappresentano partner naturali per lo sviluppo di progetti comuni e lo scambio di competenze. È stata inoltre concordata una collaborazione tra i parchi scientifici e tecnologici della Serbia e del Piemonte, nonché l’avvio dell’iniziativa per il gemellaggio tra la città di Nis e la città di Novara. Nel corso degli incontri è stata avanzata la proposta di giungere alla firma di un Memorandum di cooperazione tra la Regione Piemonte e la Provincia Autonoma della Vojvodina in occasione di Expo 2027 a Belgrado. Le parti hanno espresso la volontà di lavorare nei prossimi mesi alla definizione dei contenuti e alla realizzazione di tale iniziativa, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la cooperazione istituzionale ed economica tra le due Regioni. La visita della delegazione dell’Assemblea Nazionale della Repubblica di Serbia, conclude la nota, rappresenta un’ulteriore conferma della profonda amicizia tra Serbia e Italia e della comune volontà di rafforzare ulteriormente la cooperazione politica, economica, scientifica e istituzionale attraverso progetti concreti di reciproco interesse.

– Nella foto di copertina Jovan Palalic, presidente del Gruppo di Amicizia Serbia-Italia, con il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Davide Nicco –

(ITALPRESS).