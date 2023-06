NAPOLI (ITALPRESS) – Ospedali sempre più tecnologici utilizzando le risorse del Pnrr: è stata inaugurata oggi, alla presenza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, la prima Pet/Tc digitale di ultima generazione installata al Monaldi di Napoli e acquistata con i fondi europei: questo macchinario consentirà all’Unità Operativa Complessa di Medicina Nucleare, diretta dalla dottoressa Maria Luisa De Rimini, di garantire diagnosi sempre più accurate e precoci individuando anche lesioni oncologiche estremamente piccole (fino a 4 millimetri) e consentendo quindi di intervenire tempestivamente con rilevanti implicazioni prognostiche per la vita dei pazienti. La nuova Pet/Tc digitale consente di abbattere notevolmente la dose del radiofarmaco da somministrare al paziente e di ridurre l’esposizione a radiazioni. Offre, inoltre, la potenzialità di integrare, all’esame PET, in un’unica acquisizione ad elevata definizione, l’esame TC con mezzo di contrasto producendo un vantaggio per il paziente in termini di radioesposizione e un taglio dei costi a carico del Sistema Sanitario Regionale, accorciando anche i tempi di attesa.

Accanto a questo sistema di ultimissima generazione oggi sono stati pure consegnati i locali destinati alla nuova radiofarmacia: all’interno della struttura sono previsti box piombati che preservano l’ambiente e le dosi di radiofarmaco da possibili contaminazioni, una cella di allestimento delle dosi radioattive e un percorso dedicato esclusivamente ai controlli di qualità. Tutta l’area, inoltre, è strutturata, secondo norma, in aree tecniche e zone filtro per garantire maggiore sicurezza ai lavoratori e ancora più qualità ai pazienti.

“Una nuova tecnologia al servizio dei pazienti della Regione Campania: un investimento importantissimo dal punto di vista finanziario utilizzando i fondi del Pnrr e dimostrando così che sappiamo spenderli e lo facciamo nei tempi giusti”. A dirlo è Anna Iervolino, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli che ha tagliato, assieme al presidente De Luca, il nastro all’ingresso della stanza dove “soggiornerà” la Pet/Tc. “Questo macchinario – continua Iervolino – ci consentirà di abbassare le liste d’attesa ed essere più veloci in questo settore è estremamente importante. Mi piace dire che noi al Monaldi facciamo fatti e non parole: non è l’inaugurazione soltanto di una stanza o di una macchina, ma è l’avvio di un’attività e contiamo di fare entro l’anno 3700 esami di questo tipo dando una risposta concreta al bisogno di servizi sanitari di qualità”.

“Siamo impegnati nel rinnovo delle tecnologie – aggiunge il governatore De Luca -. Oggi inauguriamo la Pet/Tc più avanzata che abbiamo in Campania e questo ci consentirà di avere un’attività di prevenzione oncologica davvero straordinaria. Continueremo così. Abbiamo in programma investimenti storici per la Campania, dal nuovo ospedale della Penisola sorrentina al Ruggi a Salerno, dall’ospedale di Nola al nuovo Santobono per il quale è in corso la progettazione esecutiva: avremo uno dei più grandi ospedali pediatrici d’Europa. Stiamo facendo davvero l’impossibile per una sanità di qualità che – conclude il Presidente della Campania – sarà al servizio in primo luogo della povera gente”.

