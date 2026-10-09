ROMA (ITALPRESS) – Circa 75 milioni di euro per sostenere le famiglie più esposte al caro energia, le imprese agricole e le filiere produttive del Lazio. È quanto prevede il pacchetto di interventi presentato dalla Regione, con misure contenute in due memorie approvate dalla Giunta regionale giovedì 8 ottobre. Per le famiglie in condizioni di vulnerabilità è previsto uno stanziamento di circa 20 milioni di euro, destinato a contribuire ai costi delle bollette elettriche.

La misura punta a sostenere le utenze domestiche maggiormente esposte al rischio di disagio economico e sociale, tra cui quelle intestate a persone con più di 75 anni, persone con disabilità e nuclei familiari economicamente svantaggiati. Criteri e modalità di accesso saranno definiti nella fase attuativa.

Il piano comprende inoltre interventi a favore del comparto agricolo, colpito dall’aumento dei costi di carburanti, energia e materie prime. Tra le misure figurano 10 milioni di euro contro il caro carburante agricolo, 1,5 milioni per i fertilizzanti, 2 milioni per il comparto ovicaprino e altrettanti per la produzione di grano duro.

Previsto un milione per il latte bufalino e 300mila euro per il settore apistico. Ulteriori 13 milioni di euro sono destinati alla produzione integrata di vite, nocciolo e olivo, con l’obiettivo di sostenere le colture e garantire continuità alle filiere regionali.

Il pacchetto include anche 25 milioni per interventi sul benessere animale già programmati e in corso di realizzazione, con l’obiettivo di favorire l’avanzamento dei progetti e la tempestività dei pagamenti. Le misure saranno attuate attraverso successivi provvedimenti, che definiranno beneficiari, criteri di assegnazione e modalità operative dei singoli interventi.

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-Foto Regione Lazio-

(ITALPRESS).