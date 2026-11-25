VERONA (ITALPRESS) – “JOB&Orienta ci richiama a un impegno: aiutare le nuove generazioni a immaginare il proprio futuro per compiere scelte consapevoli. Il lavoro significa autonomia, indipendenza, libertà di scelta. Per questo investire nell’occupazione giovanile e femminile e nella formazione non è soltanto una politica economica, è una scelta di tutela e di identità”. Così il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, intervenendo a JOB&Orienta nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

“Il turismo offre già opportunità importanti: un’impresa su tre è a guida femminile e le donne rappresentano il 52% dei dipendenti nel comparto, in crescita di oltre il 3% rispetto al 2025, con punte del 70% nelle agenzie di viaggio e nei tour operator e del 66% nel comparto termale – ha aggiunto Mazzi -. Oggi ci sono 3 milioni e 300 mila persone occupate nel turismo, senza calcolare l’indotto. Il settore richiede nuove competenze: esperti di comunicazione digitale, manager della cultura e dell’ospitalità, specialisti della mobilità e dell’accessibilità e professioni legate all’intelligenza artificiale, che ci aiuterà a distribuire meglio i flussi su tutto il territorio nazionale ed evitare la congestione delle città”.

Il ministro ha poi esortato i ragazzi citando l’esempio di Fiorello, partito dai villaggi turistici, e campioni dello sport come Sinner, Antonelli e Cobolli: “I sogni sono importanti, ma devono nutrirsi d’impegno e preparazione. Ai giovani dico: agitatevi, ma abbiate la cultura del lavoro. E rispettate la forma, perché la forma è sostanza”.

Infine, le risorse: “Come ministero abbiamo avviato una mappatura nazionale delle professioni turistiche e previsto 5 milioni per la formazione specialistica e 8 milioni per i percorsi di alta formazione del Polo Nazionale Strategico del Turismo. L’Italia ha un patrimonio straordinario, ma sono le competenze a trasformarlo in valore”.

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