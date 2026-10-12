NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, non parteciperà alla sfilata lungo la Fifth Avenue in occasione del Columbus Day. A confermarlo è stato il Municipio, secondo quanto riferisce il New York Times. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni, mentre è stato annunciato un ricevimento in data da precisarsi dedicato alla cultura e alle tradizioni italiane. Il ricevimento si terrà a Gracie Mansion, la residenza ufficiale del sindaco.

BUCCI “ASSENZA MAMDANI INSULTO A COMUNITÀ ITALOAMERICANA”

“Un grande insulto alla comunità italoamericana, che a New York è molto forte, come in tutti gli Stati Uniti”. Lo ha detto Marco Bucci, presidente della Regione Liguria ed ex sindaco di Genova, commentando la decisione di Zohran Mamdani, sindaco di New York, di non partecipare alla parata del Columbus Day. “Ho fatto parecchie battaglie per ripristinare le statue di Colombo, che erano state messe da parte – ha aggiunto Bucci -. Ho scritto più di 25 lettere al ai sindaci degli Stati Uniti, proprio per ripristinare la figura di Colombo e il suo grande contributo alla storia e alla civiltà. Mi sembra veramente incredibile che un sindaco che deve rappresentare tutti i cittadini, quindi anche la comunità italoamericana, prenda questa iniziativa. Veramente deplorevole”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).