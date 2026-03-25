Cina: Zona dimostrativa di Boao contribuisce a calo emissioni (1)

BOAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 19 marzo 2026, mostra la Zona dimostrativa a zero emissioni di carbonio di Boao, nella provincia meridionale cinese di Hainan. Da quando la zona è stata ribattezzata da “Zona dimostrativa a emissioni quasi zero di carbonio di Boao” a “Zona dimostrativa a zero emissioni di carbonio di Boao” nel marzo 2025, l’area ha registrato progressi significativi nel risparmio energetico e nella riduzione delle emissioni, entrando pienamente in una fase di operatività normalizzata a zero emissioni. Secondo i dati rilevati, le emissioni di anidride carbonica legate all’energia provenienti dagli edifici e dalle infrastrutture municipali della zona sono scese da 11.350,1 tonnellate nel 2019 a circa 14,6 tonnellate nel 2025, con una riduzione del 99,9%. La zona produce ogni anno 29 milioni di kWh di elettricità verde, sufficienti a coprire il suo fabbisogno annuo di circa 19,4 milioni di kWh, mentre i restanti 9,6 milioni di kWh vengono immessi nella rete.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).