MS NOW, CNN e Politico fanno causa a Trump contro la revoca degli accrediti alla Casa Bianca

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – MS NOW, CNN e Politico hanno annunciato di aver intentato causa contro il governo federale in seguito alla decisione del presidente Donald Trump di vietare alle tre testate giornalistiche di effettuare riprese alla Casa Bianca, l’ultimo episodio di una frattura nei rapporti tra il presidente e i media nazionali. “Questa mattina abbiamo notificato al governo che presenteremo oggi una denuncia per proteggere i nostri diritti sanciti dal Primo Emendamento e difendere il principio secondo cui il governo non decide cosa la stampa riporta o pubblica”, hanno dichiarato le tre testate giornalistiche in un comunicato riportato dalla Cnn. “Senza preavviso, la Casa Bianca ha revocato le credenziali dei nostri giornalisti perché si opponeva ai nostri articoli. Questo minaccia la libertà di stampa e il diritto del pubblico a un giornalismo indipendente, libero da interferenze governative”.

Le tre testate giornalistiche hanno presentato ricorso presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia. “Non ci potrebbe essere un attacco più diretto al Primo Emendamento”, hanno scritto nel documento depositato in tribunale. MS NOW, CNN e Politico hanno richiesto un’ordinanza che impedisse alle autorità di intraprendere ulteriori azioni per vietare ai propri collaboratori di effettuare reportage dalla Casa Bianca, chiedendo al contempo il ripristino immediato delle credenziali necessarie per accedere all’edificio. La Costituzione “tutela la libertà e gli interessi di proprietà che le testate giornalistiche e i reporter della Casa Bianca hanno nei loro accrediti stampa e l’accesso che tali accrediti consentono loro di coprire le attività della Casa Bianca a beneficio del pubblico”, hanno affermato le aziende in un documento legale. “Nessun funzionario può privare i ricorrenti di tali diritti per capriccio, senza preavviso, senza procedura e senza avvertimento, come ha fatto il Presidente in questo caso”.

– foto IPA Agency –

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