Ddl Concorrenza, Segalerba “Bene obbligo formazione e contrasto a illegalità”

MILANO (ITALPRESS) – La Fiaip “è sicuramente molto presente a difesa della legalità e quindi per la tutela del mercato trasparente. Per noi è importante che il cittadino si avvicini a un’operazione immobiliare nella massima tranquillità e per far questo ci dev’essere, da un lato, la lotta all’abusivismo, che è spesso sinonimo di operazioni sospette. Ma, dall’altro lato, ci dev’essere una crescita del livello qualitativo, culturale e del servizio offerto dall’agente immobiliare”. Così il presidente della Fiaip, Fabrizio Segalerba, a margine di un convegno dell’associazione sull’antiriciclaggio. Per la Fiaip, ha proseguito, è importante “dialogare con tutti gli stakeholder del settore e le istituzioni allo scopo di promuovere la legalità e la tutela di un mercato trasparente. È evidente che questa non è una difesa corporativistica, ma vuole essere una difesa del mercato perché un agente immobiliare più preparato significa un mercato più trasparente e una compravendita in maggior sicurezza. Il viceministro della Giustizia Sisto, oggi ci ha dato una notizia sicuramente molto importante”.

“Abbiamo saputo – ha sottolineato – che all’interno del Ddl Concorrenza sono stati recepiti due punti: l’obbligo della formazione continua per l’agente immobiliare e il percorso di studi dedicato. Sono due elementi sui quali la Fiaip si è mossa tanto, promuovendo molti incontri sul tema. Noi riteniamo che il professionista debba essere sempre più preparato e al passo con i tempi. Siamo consapevoli che servono norme rigide e rigorose nei confronti di coloro che non operano all’interno di un mercato regolare, perché altrimenti si va a formare una zona grigia nella quale chi ci rimette sono i cittadini. Abbiamo bisogno di alzare il livello e, di conseguenza, non possiamo che vedere con assoluto favore un percorso di studi dedicato all’intermediazione immobiliare”.

Nel corso del convegno, è stata presentata la nuova iniziativa operativa della Federazione. “Oggi presentiamo una nuova modulistica in tema di antiriciclaggio. Sono state recepite soprattutto le tante istanze, i momenti di confronto e spesso anche le criticità arrivate dai territori e dai nostri associati. Credo che oggi la modulistica di Fiaip in tema di antiriciclaggio sia sicuramente uno strumento all’avanguardia”, ha concluso Segalerba.

-Foto ufficio stampa Fiaip-

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