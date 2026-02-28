Cina: Yiwu riapre dopo la Festa di primavera (2)

YIWU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Robot umanoidi si esibiscono al Global Digital Trade Center di Yiwu, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 28 febbraio 2026. Sabato i commercianti hanno inaugurato il primo giorno lavorativo dell’Anno del cavallo, mentre la Yiwu International Trade City e il Global Digital Trade Center di Yiwu, il più grande hub mondiale delle piccole merci, hanno ripreso le attività dopo la pausa per la Festa di primavera. Secondo i dati doganali locali, il commercio estero totale di Yiwu ha raggiunto 836,5 miliardi di yuan (circa 121,97 miliardi di dollari USA) nel 2025, registrando un aumento del 25,1% su base annua. Le esportazioni sono cresciute di oltre il 24% e le importazioni di oltre il 32%.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).