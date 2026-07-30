HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il valore complessivo delle importazioni e delle esportazioni della città di Yiwu, nota come il “supermercato del mondo” e situata nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, ha raggiunto i 486,42 miliardi di yuan, pari a circa 71,64 miliardi di dollari statunitensi, nella prima metà del 2026, con un aumento del 19,9% su base annua, secondo le statistiche doganali.

Da gennaio a giugno, le esportazioni hanno raggiunto il livello record di 420,72 miliardi di yuan, in crescita del 17,3%, mentre le importazioni sono aumentate del 39,1%, fino a 65,7 miliardi di yuan.

Dall’inizio dell’anno, gli operatori del mercato locale hanno saputo trarre vantaggio da eventi sportivi globali come i Mondiali di calcio FIFA 2026, determinando un aumento costante delle esportazioni di articoli sportivi. Nella prima metà dell’anno, Yiwu ha esportato articoli sportivi per un valore di 6,22 miliardi di yuan, di cui 1,25 miliardi destinati all’America Latina, in aumento del 20,4% su base annua.

La dogana di Yiwu ha introdotto per prima un nuovo modello che consente di effettuare in parallelo le ispezioni e il carico dei container nei magazzini sottoposti a sorveglianza. La riforma non solo ha risolto i principali ostacoli, ma ha anche aumentato del 30% l’efficienza delle esportazioni.

Pur consolidando i mercati tradizionali, la rete del commercio estero di Yiwu continua ad ampliarsi. Nella prima metà dell’anno, la città ha intrattenuto rapporti commerciali di importazione ed esportazione con 230 Paesi e regioni, quattro in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Sul fronte delle importazioni, Yiwu acquista sempre più prodotti da tutto il mondo. Le importazioni di beni di consumo hanno raggiunto i 31 miliardi di yuan nella prima metà del 2026, in aumento del 19,5% su base annua. Tra queste, le importazioni di prodotti acquatici sono ammontate a 5,02 miliardi di yuan, con una crescita del 58,3%. Nello stesso periodo, le importazioni di prodotti meccanici ed elettrici sono aumentate del 65,1%, raggiungendo i 4,12 miliardi di yuan.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).