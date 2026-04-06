Cina: Xinghua ospita fiera annuale delle barche di Maoshan (2)

XINGHUA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 5 aprile 2026, mostra delle imbarcazioni in navigazione durante la fiera delle barche di Maoshan nella città di Xinghua, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. La fiera annuale si è tenuta qui ieri. L’evento è stato inserito nel 2014 nell’elenco del patrimonio culturale immateriale nazionale.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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