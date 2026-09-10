Cina: Xi parteciperà al Vertice BRICS in India

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping parteciperà alla 18esima edizione del Vertice BRICS, che si terrà a Nuova Delhi dal 12 al 13 settembre, su invito del primo ministro della Repubblica dell’India Narendra Modi. Lo ha annunciato oggi un portavoce del ministero cinese degli Esteri.
(ITALPRESS).
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