Incendio su una nave mercantile in Cina, almeno 20 morti e 5 dispersi

QINGDAO (CINA) (ITALPRESS) – Almeno 20 persone sono morte e altre cinque risultano disperse dopo che una nave mercantile ha preso fuoco mentre era attraccata nel porto cinese di Qingdao. Lo riferisce il sito Indian Express citando a sua volta i media cinesi. L’imbarcazione era in riparazione presso il cantiere navale Beihai Shipbuilding Co. La nave, secondo le prime ricostruzioni, è la Ocean Melody, battente bandiera liberiana. A bordo della nave si trovavano 42 persone al momento dello scoppio dell’incendio. Dodici persone sono state evacuate in sicurezza, mentre altre cinque, rimaste ferite, sono state trasportate in ospedale. Le loro condizioni sono state definite stabili.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).