ROMA (ITALPRESS) – Jeep sarà protagonista al Salone Auto Torino 2026, in Piazza Castello dall’11 al 13 settembre, dalle 9.00 alle 19.00, con ingresso gratuito. La terza edizione trasformerà il centro della città in un grande palcoscenico dedicato all’automobile, con 47 Case, novità di prodotto, anteprime, esposizioni e test drive. Un SUV disegnato a Torino, sviluppato a Balocco, prodotto a Melfi A questo importante evento italiano non poteva mancare Nuova Compass, il SUV 100% Made in Italy evoluzione di un modello che, dal suo debutto nel 2006, ha conquistato oltre 2,5 milioni di clienti nel mondo, e sintesi dei valori di libertà, avventura, tecnologia e capacità off-road che caratterizzano Jeep. Con il suo design deciso e immediatamente riconoscibile, Nuova Compass conferma tutti gli elementi distintivi del DNA Jeep, a partire dall’iconica griglia a sette feritoie, dalle proporzioni robuste e dalla presenza su strada che da sempre caratterizza i modelli del marchio. Allo stesso tempo introduce soluzioni tecnologiche avanzate e una rinnovata attenzione all’efficienza, offrendo un’esperienza di guida ancora più completa e versatile.

La motorizzazione Plug-In Hybrid rappresenta una sintesi ideale tra prestazioni, efficienza e piacere di guida. Grazie all’integrazione tra propulsione elettrica e motore termico e al sistema di trazione Selec-Terrain, Compass offre una mobilità adatta sia agli spostamenti quotidiani sia ai viaggi più lunghi, mantenendo intatte le capacità e la personalità che hanno reso Compass uno dei modelli più apprezzati della gamma Jeep. Offre performance ed efficienza, grazie al motore e-Hybrid Plug-In 1.6 da 225 CV che garantisce un’autonomia complessiva vicina a 1.000 km. L’abitacolo è stato progettato per garantire elevati livelli di comfort, connettività e funzionalità, proponendo tecnologie intuitive e soluzioni pensate per semplificare la vita a bordo. La qualità percepita, l’attenzione ai dettagli e l’ampiezza degli spazi confermano la vocazione di Compass come SUV ideale per accompagnare ogni tipo di avventura.

Successo commerciale nel mercato italiano La presenza di Jeep al Salone Auto Torino arriva in un momento particolarmente positivo per il Brand in Italia. Nel mese di agosto, infatti, Jeep Avenger si è confermata il SUV più venduto sul mercato italiano e il secondo modello più venduto in assoluto, rafforzando ulteriormente la leadership del marchio nel segmento dei SUV compatti e confermando il forte apprezzamento dei clienti italiani per la gamma Jeep. Inoltre, grazie a una proposta ampia e articolata, capace di coniugare design, tecnologia e libertà di scelta tra diverse motorizzazioni, Jeep continua a occupare una posizione di primo piano nel mercato nazionale, stabilmente nella top-ten. Il Salone Auto Torino 2026 rappresenta un’importante occasione per il pubblico di scoprire da vicino la Nuova Compass Plug-In Hybrid e conoscere l’evoluzione di un modello che continua a essere un punto di riferimento nel segmento dei SUV. In un contesto di mercato che premia sempre più i valori di autenticità, versatilità e innovazione, Jeep conferma il proprio ruolo da protagonista, proponendo una gamma capace di accompagnare i clienti in ogni esperienza di mobilità, dalla città all’avventura. Con la partecipazione al Salone Auto Torino 2026, il Brand rinnova il proprio legame con gli appassionati e ribadisce la propria visione di una libertà di movimento senza compromessi.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS)