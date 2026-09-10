ROMA (ITALPRESS) – Il governatore della provincia di Abyan, nel sud dello Yemen, e comandante dell’asse militare della zona, il maggior generale Mukhtar al-Rabash al-Haythami, ha dichiarato che le sue forze sono pronte per l'”ora X” dell’offensiva contro gli houthi. In un’intervista ad Asharq Al-Awsat, ha rivelato piani e operazioni in corso di coordinamento con gli altri assi e fronti, oltre al rafforzamento delle linee di contatto – estese per circa 76 chilometri tra Abyan e Al-Bayda – con armi “di qualità”.

“L’asse di Abyan è pronto, sia a livello di comando che di truppa, e attende l’ora X”, ha affermato al-Rabash, sottolineando che il morale delle forze è “più alto che mai” e che i preparativi seguono un “piano rigoroso” in coordinamento con la coalizione a guida saudita, il Consiglio di leadership presidenziale e il ministero della Difesa yemenita.

Secondo il governatore, gli ultimi sviluppi sul campo hanno mostrato “spirito combattivo e morale elevato” tra le truppe governative. L’obiettivo comune delle leadership militari, ha aggiunto, è “liberare Sanaa e lo Yemen dalle milizie houthi e porre fine al progetto iraniano”. Al-Rabash ha definito la collaborazione con l’Arabia Saudita un pilastro fondamentale dei piani di riabilitazione della provincia. Un workshop di tre giorni con il programma saudita per lo sviluppo e la ricostruzione dello Yemen ha individuato otto settori prioritari e approvato 24 progetti di servizi.

I fronti di Abyan, ha spiegato, si articolano su più assi e le linee di contatto con gli houthi si estendono per circa 76 km lungo i confini con Al-Bayda, teatro di scontri ricorrenti. Il piano di rafforzamento prevede l’aumento della prontezza operativa e l’invio di armi specializzate, affiancato da una mobilitazione comunitaria e tribale a sostegno delle forze governative. Le possibilità di una svolta decisiva, secondo al-Rabash, sono oggi maggiori dopo che agli houthi “è stata data un’opportunità dopo l’altra di scegliere la pace”. Il gruppo, invece di coglierle, ha proseguito l’escalation interna e le minacce alla navigazione internazionale.

SCOPERTO PIANO PASDARAN PER CONTROLLO BAB EL-MANDEB

La resistenza nazionale del litorale occidentale yemenita, fedele al governo legittimo dello Yemen, ha reso note informazioni rinvenute in possesso di un responsabile delle operazioni dei ribelli Houthi, relative a un piano della Guardia rivoluzionaria iraniana (Pasdaran) per il controllo graduale dello stretto di Bab el-Mandeb. Secondo quanto riferito dall’ufficio stampa militare della resistenza, il documento è stato trovato nel computer portatile di un leader huthi catturato dalle forze governative sul fronte occidentale.

Il prigioniero operava come responsabile delle operazioni della milizia. Il materiale, presentato dal canale televisivo “Al-Jumhuriya” legato alla resistenza, comprende mappe militari che illustrano quattro fasi di avanzata verso Bab el-Mandeb e Hodeidah, con indicazioni sui movimenti e sulle preparazioni militari previste dal gruppo. Il piano conferma che i Pasdaran considerano la battaglia del litorale occidentale una lotta esistenziale.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)