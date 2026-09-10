Cina: innovazione tecnologica in mostra alla CIFIT di Xiamen (3)

XIAMEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone osservano l’esibizione di un robot alla 26esima edizione della China International Fair for Investment and Trade (CIFIT) a Xiamen, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, il 9 settembre 2026. L’evento si è aperto qui martedì, raccogliendo le adesioni di oltre 1.200 istituzioni governative e delegazioni imprenditoriali provenienti da 129 Paesi e regioni, oltre a 30 organizzazioni internazionali. Durante l’evento vengono presentati i risultati tecnologici raggiunti in settori all’avanguardia, tra cui intelligenza artificiale, economia a bassa quota, stoccaggio di nuove energie ed energia verde.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).