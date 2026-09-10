L’Egitto condanna le “ripetute incursioni israeliane” in Siria

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – L’Egitto ha condannato “le ripetute incursioni israeliane in territorio siriano”, definendole “una grave violazione della sovranità della Repubblica araba siriana”, della sua unità e integrità territoriale, nonché del diritto internazionale.

Secondo quanto riferito dal ministero egiziano degli Esteri in una nota diffusa oggi, il Cairo ha ribadito “il proprio netto rifiuto di tutte le violazioni e incursioni israeliane in territorio siriano”, avvertendo che il protrarsi di tali azioni rischia di alimentare le tensioni e compromettere la sicurezza e la stabilità della regione. L’Egitto ha inoltre rinnovato la propria piena solidarietà alla Siria e il sostegno alla sua sovranità, unità e integrità territoriale, sottolineando la necessità del ritiro di Israele dai territori siriani occupati e del rispetto dell’Accordo di disimpegno del 1974.

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