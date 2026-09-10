L’Algeria rompe le relazioni diplomatiche con gli Emirati Arabi Uniti

ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – L’Algeria ha deciso oggi di rompere le relazioni diplomatiche con gli Emirati Arabi Uniti. Lo rende noto il ministero degli Affari esteri algerino, spiegando che la decisione è stata presa “dopo aver esaurito tutti i mezzi” per preservare le relazioni bilaterali. La decisione arriva al termine di un periodo di crescenti tensioni tra Algeri e Abu Dhabi, caratterizzato negli ultimi mesi da una serie di misure e dichiarazioni ufficiali.

Tra i precedenti segnali di deterioramento dei rapporti figurano l’avvio delle procedure per annullare l’accordo sui servizi aerei firmato nel 2013 e le critiche espresse dalle autorità algerine nei confronti di posizioni emiratine considerate un’ingerenza negli affari interni dell’Algeria e un tentativo di minarne la stabilità. Il ministero degli Esteri algerino non ha fornito ulteriori dettagli sulle ragioni immediate alla base della decisione, limitandosi a sottolineare che sono state esaurite tutte le possibilità per preservare i rapporti diplomatici tra i due Paesi.

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