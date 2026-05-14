Cina: Xi, legami economici e commerciali con Usa sono reciprocamente vantaggiosi

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I legami economici tra Cina e Stati Uniti sono per loro natura reciprocamente vantaggiosi e beneficiano entrambe le parti, ha dichiarato oggi il presidente cinese Xi Jinping durante i colloqui con il presidente statunitense Donald Trump a Pechino.

“Ieri, i nostri team economici e commerciali hanno raggiunto risultati nel complesso equilibrati e positivi. Questa è una buona notizia per i popoli dei due Paesi e per il mondo”, ha dichiarato Xi.

I fatti hanno dimostrato più e più volte che le guerre commerciali non hanno vincitori, ha osservato il presidente cinese.

“Dove esistono divergenze e attriti, la consultazione su un piano di parità è l’unica scelta corretta”, ha dichiarato, invitando le due parti a sostenere congiuntamente lo slancio positivo che hanno raggiunto con grande impegno.

(ITALPRESS).