Xi: rapporti Cina-Egitto sono modello di cooperazione sino-araba e sino-africana

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato oggi che le relazioni tra Cina ed Egitto sono diventate un punto di riferimento per la cooperazione collettiva tra la Cina e gli Stati arabi e tra la Cina e l’Africa.

Tali relazioni rappresentano inoltre un modello di amicizia, solidarietà e cooperazione tra i Paesi in via di sviluppo, ha affermato Xi in un articolo firmato pubblicato dai media egiziani alla vigilia della sua visita di Stato nel Paese.

Nell’articolo, Xi ha affermato che Cina ed Egitto sono da sempre fratelli uniti che si sostengono nella buona e nella cattiva sorte, partner affidabili impegnati in una cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti, un modello riuscito di apprendimento reciproco tra civiltà, nonché amici sinceri legati dall’uguaglianza e dalla fiducia reciproca.

(ITALPRESS).