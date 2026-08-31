Sparatoria al rave di Aarau, arrestato un cittadino svizzero di 43 anni

BERNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – La polizia ha arrestato un cittadino svizzero, sospettato di essere coinvolto nella sparatoria avvenuta al rave di Aarau. Lo riferisce il Corriere del Ticino, citando la polizia cantonale argoviese. Sempre secondo il giornale, la polizia ritiene che si possa trattare dell’unico autore della sparatoria.
-Foto di repertorio IPA Agency-
(ITALPRESS).
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