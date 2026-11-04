Cina: Volvo Environment Prize a Fu Bojie per studi su ambiente e sostenibilità

HELSINKI (FINLANDIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Lo scienziato cinese Fu Bojie ha ricevuto a Stoccolma, in Svezia, il Volvo Environment Prize 2026 per i suoi straordinari contributi al ripristino ecologico e alla ricerca sulla sostenibilità, in particolare per il suo lavoro volto a migliorare l’ambiente ecologico dell’altopiano del Loess, in Cina.

Fu, studioso dell’Accademia cinese delle scienze (CAS) e ricercatore presso il Centro di ricerca per le scienze eco-ambientali della CAS, è stato premiato per i suoi contributi pionieristici ai sistemi socio-ecologici e alla scienza della sostenibilità.

La giuria del premio ha dichiarato che il lavoro pluridecennale di Fu sull’altopiano del Loess e in altre regioni aride della Cina ha offerto insegnamenti preziosi alle aree di tutto il mondo che devono affrontare il degrado del suolo, la scarsità d’acqua e l’insicurezza alimentare.

In un’intervista a Xinhua rilasciata dopo aver ricevuto il premio, Fu si è detto profondamente onorato, descrivendo il riconoscimento come un tributo ai risultati ottenuti dagli scienziati cinesi nell’ambito del ripristino ecologico e nella ricerca sulla sostenibilità, nonché ai progressi compiuti dalla Cina nella tutela e nel ripristino ambientale.

Lo studioso ha attribuito questo risultato a quasi tre decenni di impegno nella conservazione ambientale in Cina e al sostegno a lungo termine alla ricerca da parte della CAS, della Fondazione nazionale per le scienze naturali della Cina e del ministero della Scienza e della Tecnologia.

(ITALPRESS).