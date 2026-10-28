Cina: Volkswagen inizia i test su strada per guida autonoma di livello 3 a Hefei

HEFEI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La casa automobilistica tedesca Volkswagen ha avviato i test sulla tecnologia di guida autonoma di livello 3 sulle strade pubbliche di Hefei, capoluogo della provincia dell’Anhui, nella Cina orientale, dopo aver ottenuto un’autorizzazione per i test su strada, come annunciato lunedi da Volkswagen Group China.

L’autorizzazione consente di effettuare test su strada in condizioni reali e di raccogliere dati su larga scala. Volkswagen punta a rendere operativa la propria tecnologia di guida autonoma di livello 3 entro il 2027.

“In Volkswagen, la sicurezza e l’affidabilità vengono prima di tutto nella guida autonoma. Con questa autorizzazione, possiamo effettuare test nel traffico reale a Hefei e raccogliere dati su larga scala. È il prossimo passo nel nostro percorso verso la piena operatività del livello 3”, ha dichiarato Ralf Brandstätter, presidente e amministratore delegato di Volkswagen Group China.

Il livello 3 di automazione condizionata della guida consente ai veicoli di eseguire operazioni dinamiche di guida automatizzata, richiedendo al conducente umano di rimanere disponibile a riprendere il controllo quando richiesto.

Volkswagen sta sviluppando la propria tecnologia di guida autonoma in Cina attraverso CARIZON, una joint venture tra la sua controllata specializzata in software CARIAD e l’azienda tecnologica cinese Horizon Robotics.

Il gruppo ha inoltre introdotto Hyper Sense 8, il suo primo sistema avanzato di assistenza alla guida per tutti gli scenari, e sta sviluppando un proprio sistema su chip (SoC), denominato C7H e predisposto per il livello 4, progettato per supportare funzionalità fino alla guida autonoma di livello 4.

Volkswagen Group ha investito oltre 3,5 miliardi di euro a Hefei, dove ha sede la Volkswagen Group China Technology Company, il più grande centro di ricerca e sviluppo del gruppo al di fuori della Germania, che ospita circa 3.000 professionisti del settore.

La città, dove ha sede Volkswagen Anhui, è un polo fondamentale dell’industria cinese dei veicoli a nuova energia (NEV). Nel 2025, Hefei ha prodotto oltre 1,37 milioni di NEV, il numero più alto tra tutte le città cinesi. Ospita importanti case automobilistiche, tra cui JAC, BYD e NIO, oltre a una catena di approvvigionamento che comprende batterie di alimentazione, elettronica automobilistica e guida intelligente.

La Cina sta gradualmente ampliando l’utilizzo della tecnologia di guida autonoma nell’ambito di un quadro normativo. Nel dicembre 2025, il ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione ha concesso autorizzazioni condizionate a due modelli di veicoli elettrici dotati di sistemi di livello 3, prodotti dalla Changan Automobile e dalla Arcfox di BAIC Motor, consentendo di effettuare test su strade selezionate rispettivamente a Chongqing e Pechino.

Nel luglio 2026, la Cina ha emanato uno standard di sicurezza nazionale obbligatorio per i veicoli delle categorie M e N dotati di sistemi di guida autonoma di livello 3 e 4, la cui entrata in vigore è prevista per il primo luglio 2027. Lo standard richiede inoltre maggiori capacità nello svolgimento dei compiti di guida dinamica, specificando al contempo i requisiti relativi all’interazione uomo-macchina e le notifiche agli utenti, al fine di prevenire utilizzi impropri e abusi.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)