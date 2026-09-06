TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Indossando un paio di occhiali per la realtà mista, il content creator ugandese Kaziro Grace Mukisa si è ritrovato tra le antiche strade di Pechino, dove figure virtuali tratte dall’antico mito cinese “Classico dei Monti e dei Mari” sembravano emergere dalle pagine del libro e fondersi con il mondo reale intorno a lui.

Ha allungato ripetutamente la mano, regolando la visuale e interagendo con le immagini digitali che fluttuavano davanti a lui.

“Si potevano vedere personaggi animati apparire accanto a scene di vita reale. Era molto vivido e immersivo”, ha dichiarato Mukisa alla China Culture & Tourism Industries Expo 2026, nella municipalità di Tianjin, nella Cina settentrionale, conclusasi oggi.

All’interno dell’esposizione, la tecnologia sta offrendo ai visitatori nuovi modi per entrare in contatto con la cultura cinese. Durante l’evento di quattro giorni, i visitatori hanno potuto sperimentare un’ampia gamma di nuove esperienze turistiche.

Robot umanoidi si sono esibiti sul palco, un cavallo robotico ha percorso con passo regolare un sentiero di montagna simulato e uno chef robot ha preparato cibo. I visitatori hanno inoltre potuto immergersi nell’artigianato tradizionale cinese, tra cui le stampe di Capodanno, la lavorazione della porcellana e la pittura interna delle tabacchiere da fiuto.

La guida turistica dello Sri Lanka Amila è stata attirata da un veicolo da campeggio esposto alla fiera. Dopo essere entrato e averne esaminato attentamente gli spazi e le dotazioni, ha affermato che il veicolo rappresentava per lui un’esperienza nuova e offriva molte più possibilità durante i viaggi.

Amila, che ha visitato la Cina molte volte negli ultimi due decenni, ha affermato di aver assistito ai miglioramenti dei servizi e delle infrastrutture turistiche.

“La Cina possiede un ricco patrimonio storico e culturale, oltre a paesaggi naturali molto diversi. Amo visitare musei in luoghi differenti ed esplorare i siti del Patrimonio mondiale”, ha affermato, aggiungendo che servizi come la prenotazione online dei biglietti, l’ingresso tramite riconoscimento facciale e le audioguide intelligenti hanno reso i viaggi più comodi.

A Tianjin, alcuni visitatori stranieri stanno guardando oltre le attrazioni più note della città, scegliendo invece strutture ricettive in montagna o passeggiando nei quartieri locali.

Tuane van der Merwe, proveniente dal Sudafrica, si è recata di recente con i suoi genitori nel distretto di Jizhou della città, scegliendo una struttura ricettiva in montagna invece delle popolari attrazioni urbane. Circondati dalla natura, potevano ammirare la Grande Muraglia dal loro alloggio.

“Qui si possono vedere la città e la natura insieme, come un tutt’uno”, ha affermato Tuane van der Merwe. “È semplicemente straordinario”.

Un altro travel blogger, Billy, ha esplorato i quartieri di Tianjin, concentrandosi su scene ordinarie piuttosto che su monumenti famosi: negozi per la colazione pieni dei profumi del mattino, persone che passeggiano lungo il fiume Haihe e conversazioni che risuonano nei pressi dei ponti al crepuscolo.

Per lui, questi momenti di vita quotidiana hanno rivelato un altro volto della città.

Esperienze di questo tipo stanno emergendo mentre il turismo in entrata in Cina continua a crescere. Un recente studio sull’impatto economico del World Travel & Tourism Council ha mostrato che la spesa dei visitatori internazionali in Cina ha raggiunto i 135 miliardi di dollari statunitensi nel 2025, con un aumento del 10,5% su base annua, superiore al tasso medio di crescita globale del 3,2%.

Nel frattempo, politiche di ingresso più agevoli hanno offerto maggiori opzioni ai viaggiatori internazionali. Da quando la Cina ha ottimizzato le proprie politiche di transito senza visto nel dicembre 2024, le misure per facilitare i viaggi in entrata hanno continuato a produrre effetti. I dati dell’Amministrazione nazionale per l’immigrazione hanno mostrato che la Cina ha registrato 22,91 milioni di ingressi di cittadini stranieri nella prima metà di quest’anno, con un aumento del 20,4% su base annua. Di questi, il 77,7% è avvenuto nell’ambito di politiche di facilitazione dell’ingresso senza visto.

Olesia Razumnaia, direttrice generale dell’agenzia di viaggi russa Sunmar Travel Agency, ha affermato che i turisti stranieri stanno passando sempre più dalla semplice visita delle attrazioni all’esperienza della cultura e della vita quotidiana locali, mostrando un crescente interesse per forme di viaggio immersive ed esperienziali.

La Cina sta rispondendo sviluppando prodotti turistici più diversificati. Il piano di sviluppo turistico del Paese per il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030) prevede la creazione di prodotti turistici tematici incentrati su gastronomia, artigianato tradizionale, storia e cultura, esperienze tecnologiche, benessere, viaggi di studio, festival e shopping.

“Il turismo non è soltanto un ponte per gli scambi culturali e per rafforzare i legami tra i popoli, ma anche un’importante finestra per presentare una Cina reale e multidimensionale”, ha affermato Wang Wei, vicepresidente della China Association of Travel Services e vicepresidente senior di Trip.com Group.

Richard Matuzevich, senior manager del Dipartimento per le relazioni esterne della World Tourism Cities Federation, ha affermato che le diverse esperienze turistiche offerte dalla Cina consentono ai visitatori di scoprire un’immagine più completa e moderna del Paese.

“Una prima visita serve a conoscere la Cina. Una visita successiva serve a vivere la Cina”, ha affermato.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).