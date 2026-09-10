Cina: visitatori alla CIFTIS 2026 di Pechino (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone osservano un modello del razzo riutilizzabile cinese Zhuque-3 alla China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) 2026, presso il parco Shougang di Pechino, capitale della Cina, il 9 settembre 2026. La CIFTIS 2026 si è aperta qui ieri.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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