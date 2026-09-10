Cina: a Chongqing finale della competizione tech “Maker in China” (3)

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un robot piega dei vestiti durante la finale dell’11esima edizione del concorso “Maker in China” dedicato all’innovazione e all’imprenditorialità delle piccole e medie imprese nel settore dei robot bionici intelligenti, a Chongqing, nella Cina sud-occidentale, il 9 settembre 2026. La finale dell’evento ha preso il via qui ieri, con la partecipazione di circa 100 squadre provenienti da tutto il Paese. La competizione proseguirà fino a domani.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).