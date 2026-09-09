Il premier norvegese “L’aereo di Zelensky sfiorato da un drone mentre stava per decollare”

Mandatory Credit: Photo by APAImages/Shutterstock (15428470by) Ukrainian President, Volodymyr Zelenskyy visits Kharkiv, Ukraine, on August 4, 2025. Photo by PRESIDENT OF UKRAINE apaimages Ukrainian President, Volodymyr Zelenskyy visits Kharkiv, Ukraine - 04 Aug 2025

ROMA (ITALPRESS) – L’aereo del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyè stato quasi colpito da un drone mentre stava per decollare dalla Moldavia. Questa è la realtà che sta vivendo”. Lo ha detto il premier norvegese Jonas Gahr Store all’emittente norvegese Nrk. Zelensky si stava tasferendo dalla Moldabvia a Oslo per partecipare ai funerali di Stato del Re Harald V di Norvegia. 

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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