Il premier norvegese “L’aereo di Zelensky sfiorato da un drone mentre stava per decollare”

ROMA (ITALPRESS) – L’aereo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky “è stato quasi colpito da un drone mentre stava per decollare dalla Moldavia. Questa è la realtà che sta vivendo”. Lo ha detto il premier norvegese Jonas Gahr Store all’emittente norvegese Nrk. Zelensky si stava tasferendo dalla Moldabvia a Oslo per partecipare ai funerali di Stato del Re Harald V di Norvegia.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
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