Algeria, firmato accordo per l’istituzione di una commissione bilaterale con la Slovacchia

ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – Algeria e Slovacchia hanno firmato oggi ad Algeri un accordo per l’istituzione di una commissione bilaterale destinata a rafforzare e strutturare la cooperazione tra i due Paesi, con particolare attenzione a energia, industria, gestione delle risorse idriche e investimenti.

L’intesa è stata firmata dal ministro di Stato e degli Esteri algerino Ahmed Attaf e dal ministro degli Esteri ed europei della Slovacchia Juraj Blanár, in visita ufficiale in Algeria l’8 e il 9 settembre.

I colloqui hanno riguardato il rafforzamento delle relazioni bilaterali e lo sviluppo dei settori prioritari, tra cui energia, istruzione superiore e ricerca scientifica, industria, gestione delle risorse idriche e promozione degli investimenti.

I due ministri hanno inoltre affrontato diverse questioni regionali e internazionali di interesse comune, sottolineando l’importanza di rafforzare il coordinamento e le consultazioni tra i due Paesi. È stato inoltre firmato un memorandum d’intesa tra l’Istituto diplomatico e delle relazioni internazionali algerino e l’Accademia diplomatica slovacca, volto a rafforzare la cooperazione nel campo della formazione diplomatica.

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