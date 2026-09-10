Ucraina, Tajani “Europa fondamentale per la pace. Kiev guardi a tutti i Paesi, non a iniziative individuali o di gruppetti”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Europa dovrà essere fondamentale nei colloqui per arrivare alla pace in Ucraina, ma anche per garantire la sicurezza di Kiev e dello stesso continente”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista a “La Stampa”. Tajani ribadisce che “abbiamo bisogno che si arrivi a una pace giusta tra Ucraina e Federazione Russa”. E aggiunge: “Sappiamo bene che l’aggressore è la Russia, ma noi non siamo in guerra con la Russia”.

Poi sottolinea l’impegno dell’Italia: “Faremo tutto ciò che è possibile per agevolare il cessate il fuoco e poi la pace. L’Europa può fare molto, perché senza Europa non si arriva alla pace in quanto l’Ue ha inflitto una serie di sanzioni alla Federazione russa”. E aggiunge: “Credo però che anche Zelensky debba guardare non tanto alle singole nazioni europee, ma a tutti gli Stati dell’Ue”.

Secondo Tajani “non valgono iniziative individuali o di gruppetti” e anzi “serve che tutti i Paesi dell’Unione Europea siano impegnati perché si dà più forza a tutta l’Europa se si lavora insieme”. “È bene coinvolgere tutti i Paesi a cominciare da quelli più grandi”, sottolinea “non soltanto la Francia e la Germania, ma anche l’Italia e la Polonia”.

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