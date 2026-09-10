Ucraina, Tajani “Europa fondamentale per la pace. Kiev guardi a tutti i Paesi, non a iniziative individuali o di gruppetti”

Mandatory Credit: Photo by Marek Antoni Iwanczuk/SOPA Images/Shutterstock (14923803ax) Antonio tajani gestures as he speaks to the media during a press conference. A meeting of the Foreign Ministers of the EU Big Five and the United Kingdom took place. The Foreign Ministers of Poland, France, Germany, and Italy participated, alongside their counterparts from Spain and the United Kingdom. The meeting was also attended by Kaja Kallas, the future High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy. EU's Big Five Meeting in Warsaw, Poland - 19 Nov 2024

ROMA (ITALPRESS) – “L’Europa dovrà essere fondamentale nei colloqui per arrivare alla pace in Ucraina, ma anche per garantire la sicurezza di Kiev e dello stesso continente”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista a “La Stampa”. Tajani ribadisce che “abbiamo bisogno che si arrivi a una pace giusta tra Ucraina e Federazione Russa”. E aggiunge: “Sappiamo bene che l’aggressore è la Russia, ma noi non siamo in guerra con la Russia”.

Poi sottolinea l’impegno dell’Italia: “Faremo tutto ciò che è possibile per agevolare il cessate il fuoco e poi la pace. L’Europa può fare molto, perché senza Europa non si arriva alla pace in quanto l’Ue ha inflitto una serie di sanzioni alla Federazione russa”. E aggiunge: “Credo però che anche Zelensky debba guardare non tanto alle singole nazioni europee, ma a tutti gli Stati dell’Ue”.

Secondo Tajani “non valgono iniziative individuali o di gruppetti” e anzi “serve che tutti i Paesi dell’Unione Europea siano impegnati perché si dà più forza a tutta l’Europa se si lavora insieme”. “È bene coinvolgere tutti i Paesi a cominciare da quelli più grandi”, sottolinea “non soltanto la Francia e la Germania, ma anche l’Italia e la Polonia”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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