Conferita la “Medalla d’Or de la Generalitat” di Catalogna alla scienziata italiana Caterina Biscari

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il presidente della Generalitat di Catalogna, Salvador Illa, ha conferito la “Medalla d’Or de la Generalitat” alla scienziata italiana Caterina Biscari, nel corso di una cerimonia a Barcellona a cui hanno partecipato il Console Generale d’Italia a Barcellona, Gabriele Luca Fava, e l’Addetto scientifico dell’Ambasciata, Sergio Scopetta. Lo riferisce un comunicato dell’Ambasciata d’Italia a Madrid.

Istituita nel 1978, la “Medalla d’Or de la Generalitat” è la più alta onorificenza concessa dalla Comunità Autonoma della Catalogna e ha contemplato, tra i premiati, personalità universalmente note, come Salvador Dalí, Joan Miró, Pau Casals, Josep Carreras o Montserrat Caballé. Fisico e direttrice del Sincrotrone ALBA, una delle maggiori infrastrutture di ricerca in Spagna, Caterina Biscari è la prima personalità di cittadinanza non spagnola ad essere insignita.

Le motivazioni ufficiali dell’assegnazione riportano che “Biscari ha rafforzato la proiezione internazionale della ricerca sviluppata in Catalogna. La sua traiettoria scientifica combina eccellenza scientifica, servizio alla società e capacità di leadership cooperativa. Rappresenta un punto di riferimento per le donne nella Scienza e ha contribuito a rendere visibile la loro presenza nei luoghi decisionali della ricerca europea”.

Caterina Biscari, nata in Sicilia, è stata alunna della Scuola Statale Italiana di Madrid e si è laureata alla Università Complutense. Ha in seguito ottenuto il dottorato di Ricerca all’Università Federico II di Napoli. Ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), si è specializzata nella fisica degli acceleratori di particelle, settore nel quale l’Italia vanta una lunga tradizione di eccellenza, a partire dagli studi pionieristici di Edoardo Amaldi e Bruno Touschek presso i Laboratori Nazionali di Frascati (LNF) dell’INFN, prima sede di servizio di Biscari.

Da qui la sua attività si è estesa ad altre realtà di grande rilievo, come il CERN di Ginevra e, più recentemente, il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) di Pavia, svolgendo ricerca fondamentale, applicata e di interesse sanitario. Dal 2012 è direttrice dell’acceleratore ALBA, nell’area di Barcellona.

ALBA è una sorgente di luce di sincrotrone, che permette di studiare le proprietà della materia con svariate applicazioni nel campo delle scienze della vita e della scienza dei materiali, rilevanti sia in ambito accademico che di ricerca industriale. Dalla sua fondazione, più di diecimila ricercatori e più di cento aziende hanno usato ALBA per i loro studi.

Già Ufficiale della Stella d’Italia e vincitrice del premio “Aldo Olcese 2026”, istituito dall’Ambasciata d’Italia a Madrid in memoria dell’illustre connazionale, prematuramente scomparso lo scorso anno, Caterina Biscari ha da sempre collaborato con le numerose iniziative di promozione scientifica organizzate dall’Ambasciata e dal Consolato Generale a Barcellona. Il conferimento della “Medalla d’Or de la Generalitat” è l’ulteriore attestazione dell’eccellenza del sistema di formazione e di ricerca italiano e della nostra tradizione nella fisica degli acceleratori.

– Foto Ambasciata d’Italia a Madrid –

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