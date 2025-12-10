Cina: vice premier, allungare lista cooperazione con USA, accorciare lista problemi

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Martedì il vice primo ministro cinese He Lifeng ha sottolineato che Cina e Stati Uniti dovrebbero continuare ad allungare la lista delle cooperazioni e accorciare quella dei problemi tra le due parti.

He, che è anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha formulato queste osservazioni durante un incontro a Pechino con Craig Allen, consigliere senior del Cohen Group.

He ha ricordato che, dall’inizio di quest’anno, i capi di Stato di Cina e Stati Uniti hanno tenuto diverse conversazioni telefoniche e si sono incontrati con successo a Busan, nella Repubblica di Corea, raggiungendo importanti intese comuni.

He ha anche evidenziato che entrambe le parti dovrebbero mantenere lo slancio di cooperazione sotto la guida strategica dei due capi di Stato.

Poiché la Cina sta per avviare il suo 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), il Paese continuerà ad ampliare la propria apertura ad alto standard. He ha accolto con favore una maggiore presenza di imprese statunitensi che investano e operino in Cina, per promuovere lo sviluppo stabile, sano e sostenibile delle relazioni economiche e commerciali tra Cina e Stati Uniti.

Da parte sua, Allen ha espresso la volontà di servire da ponte per rafforzare ulteriormente la cooperazione economica e commerciale tra Stati Uniti e Cina.

(ITALPRESS).