Cina: utili delle imprese statali +3,5% nei primi cinque mesi

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le imprese statali cinesi (SOE) e quelle controllate dallo Stato hanno registrato utili complessivi pari a quasi 1.730 miliardi di yuan (circa 254 miliardi di dollari) nei primi cinque mesi del 2026, con una crescita del 3,5% su base annua, secondo gli ultimi dati governativi diffusi ieri.

Nel periodo, i ricavi operativi totali di queste imprese si sono attestati a circa 32.820 miliardi di yuan, in calo dello 0,7% su base annua, secondo i dati pubblicati dal ministero delle Finanze.

Il rapporto debito/attivo si è attestato al 65,5% alla fine di maggio, come rivelato dai dati.

Il rapporto sul lavoro del governo di quest’anno, pubblicato a marzo, afferma che il Paese formulerà e attuerà piani per approfondire ulteriormente la riforma delle imprese statali e del capitale statale, al fine di perfezionare l’assetto del settore statale e adeguarne la struttura.

La scorsa settimana, il vice primo ministro Zhang Guoqing ha chiesto di approfondire la riforma del capitale statale e delle SOE, rendendole più solide, migliori e più grandi, e di rafforzarne continuamente le funzioni fondamentali e la competitività, così da valorizzare meglio il ruolo guida dell’economia statale.

(ITALPRESS).