WASHINGTON (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping e sua moglie Peng Liyuan visitano gli Archivi nazionali degli Stati Uniti, accompagnati dal presidente statunitense Donald Trump e da sua moglie Melania Trump, dopo essersi intrattenuti con loro davanti a una tazza di tè a Washington, D.C., negli Stati Uniti, il 25 settembre 2026. L’incontro davanti a una tazza di tè si è svolto oggi.

-Foto Xinhua-

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