WASHINGTON (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping e sua moglie Peng Liyuan, insieme al presidente statunitense Donald Trump e a sua moglie Melania Trump, posano per una foto di gruppo alla Casa Bianca a Washington, D.C., negli Stati Uniti, il 25 settembre 2026. Oggi Xi Jinping e Peng Liyuan si sono intrattenuti davanti a una tazza di tè con Donald Trump e sua moglie.

-Foto Xinhua-

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