Cina-USA: Xi e Trump riconoscono i risultati dei negoziati economici e commerciali

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping e quello statunitense Donald Trump hanno riconosciuto i risultati raggiunti dai rispettivi gruppi di lavoro nei negoziati economici e commerciali. È quanto si legge in una nota diffusa venerdì, al termine della visita di Xi negli Stati Uniti.

Tra i risultati figurano l’istituzione e lo sviluppo di meccanismi come un consiglio per il commercio, un accordo per una riduzione reciproca dei dazi del valore di 30 miliardi di dollari e la proroga delle intese raggiunte nei negoziati di Kuala Lumpur.

I due leader hanno riconosciuto il ruolo positivo del meccanismo di consultazione economica e commerciale tra Cina e Stati Uniti e hanno dato disposizioni affinché i risultati raggiunti siano attuati.

Xi ha compiuto una visita di Stato negli Stati Uniti da mercoledì a venerdì. Durante il viaggio ha avuto con Trump un approfondito scambio di opinioni sulle relazioni bilaterali e sulle principali questioni internazionali e regionali.

(ITALPRESS).