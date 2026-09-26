Cina: a Shanghai le prove dei WorldSkills tra auto, droni e trasporti (2)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto scattata il 25 settembre 2026 mostra la sede della 48esima edizione dei WorldSkills a Shanghai, nella Cina orientale. La competizione si svolge dal 22 al 27 settembre. Diverse prove riguardano la manutenzione di mezzi e infrastrutture per il trasporto aereo, stradale e ferroviario.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]