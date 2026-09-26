Cina-USA: concordato l’avvio di un dialogo sull’IA

WASHINGTON (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina e gli Stati Uniti hanno concordato di avviare un dialogo sull’intelligenza artificiale (IA) per confrontarsi sui rischi e sui benefici legati a questa tecnologia. Il prossimo incontro si terrà a novembre.

Le due parti hanno inoltre deciso di istituire un canale di comunicazione per gli incidenti legati all’IA.

L’intesa è stata raggiunta durante la visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti, da mercoledì a venerdì.

Nel corso della visita, Xi e il presidente statunitense Donald Trump hanno avuto uno scambio approfondito di opinioni sulle relazioni bilaterali e sulle principali questioni internazionali e regionali.

(ITALPRESS).